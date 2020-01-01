داخلية غزة: سيتم خروج دفعة جديدة من المستضافين في مراكز الحجر الصحي اليوم

غزة / سما /

أكد المتحدث باسم الداخليو بغزة اياد البزم، اليوم الاثنين، أنه سيتم اليوم خروج دفعة جديدة من المستضافين في مراكز الحجر الصحي وعددهم 632 شخصاً، بدأت من مركز مسقط جيزان النجار بخانيونس، وسيتبعه عدة مراكز أخرى خلال اليوم.

وقال البزم في حديث متلفز: نواصل تنفيذ بقية الإجراءات المتعلقة بمراكز الحجر جميعاً، وفق تواريخ دخول كل شخص، بعد قضائه مدة 21 يوماً داخل الحجر الاحترازي.

وأوضح البزم، أن الجهات الحكومية المختصة تعمل كخلية مشتركة، من وزارات: الداخلية والصحة والتنمية الاجتماعية والتعليم؛ ونواصل جهودنا لاتخاذ كل إجراءات الوقاية والسلامة.

وجدد، التوجيه لجميع المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، والتعامل بكل جدية وعدم التساهل، وارتداء الكمامات الواقية في حل التنقل للضرورة.

وأشار البزم، الى أن وزارة الأوقاف اتخذت قراراً بتمديد إغلاق المساجد لمدة أسبوعين، اعتباراً من اليوم الإثنين.

وبين المتحدث باسم داخلية غزة، أن الإجراءات الوقائية ما زالت مستمرة؛ حتى نتمكن من تجاوز هذه الظروف الصعبة، ونستمر في محاصرة الوباء.