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طالع: أعداد الإصابات والوفيات في صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم

الإثنين 06 أبريل 2020 05:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
طالع: أعداد الإصابات والوفيات في صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم


رام الله / سما /

نشرت وزارة الخارجية والمغتربين، وفي ضوء المتابعات التي يُجريها طاقم العمل المُصغر لأوضاع جالياتنا وطلبتنا، وفي ضوء التقارير اليومية التي تصدر عن الوزارة بهذا الخصوص، الإحصائيات التي توفرت حتى اللحظة، عن عدد الإصابات والحالات المتعافية والوفيات، وفقا للجدول المرفق.

التوزيع السياسي والجغرافي  الاقامة  السفارة  عدد الاصابات  عدد الوفيات  المشتبه بها  المتعافية  بالمشفي   حجر منزلي  اصابات          وفيات

الدول العربية   مقيم    سفارة دولة فلسطين - قطر  4               0                   0      0      4                0      يوجد اصابات    لا يوجد وفيات

الدول العربية    مقيم   سفارة دولة فلسطين - الجمهورية الجزائرية  2   1   1               0       0                1  يوجد اصابات     يوجد وفيات

الدول العربية    مقيم     سفارة دولة فلسطين - المملكة الاردنية     2    0    0   2       0       0     يوجد اصابات    لا يوجد وفيات

الدول العربية    مقيم   سفارة دولة فلسطين - الامارات العربية المتحدة  6    0   0   6  0      0 يوجد اصابات   لا يوجد وفيات



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#الخارجية الفلسطينية #اصابات #وفيات #الجاليات الفلسطينية #فلسطين #كورونا #وباء
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