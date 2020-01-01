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وزير الخارجية الأردني يبحث مع مدير "أونروا" توفير دعم مالي للوكالة

الإثنين 06 أبريل 2020 04:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية الأردني يبحث مع مدير "أونروا" توفير دعم مالي للوكالة


عمان /سما/

 بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، مع المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، توفير 14 مليون دولار لضمان استمرار عمل الوكالة في مواجهة فيروس كورونا.

وقال الصفدي في تغريدة على "تويتر"، "بحثت مع المفوض العام الجديد لأونروا فيليب لازاريني، جهدنا المشترك لتوفير الدعم المالي اللازم للوكالة، لضمان استمرارها في تقديم خدماتها، وتلبية ندائها بتوفير 14 مليون دولار لمواجهة كورونا".

وأضاف: "سنتابع التنسيق في اجتماع ثلاثي مع وزيرة خارجية السويد منتصف الشهر الجاري".

#الاردن #اونروا

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