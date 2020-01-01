الدائرة السياسية للمنظمة توزع معقمات ومنظفات على أبناء شعبنا في قدسيا وصحنايا بريف دمشق

دمشق /سما/

وزعت الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، معقمات ومنظفات على أبناء شعبنا في قدسيا وصحنايا بريف دمشق.

وقال مدير عام الدائرة السفير أنور عبد الهادي، إن توزيع معقمات ومنظفات في قدسيا وصحنايا، يأتي في إطار الحملة التي اطلقتها الدائرة بتوجيهات الرئيس محمود عباس، وبالتعاون مع اللجنة الشعبية لمخيم اليرموك، وتستهدف العائلات الفلسطينية والسورية التي تعاني اوضاعا معيشية صعبة في المخيمات، انطلقت من مخيم اليرموك للاجئين، وشملت مخيمي جرمانيا وخان الشيخ.

وأضاف ان الحملة التي شملت منذ انطلاقها أكثر من ألف عائلة، تهدف إلى مساعدة أبناء شعبنا الفلسطيني للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد في ظل تفشيه في كافة دول العالم، واستنادا للاجراءات الاحترازية الوقائية التي اتخذتها الحكومة السورية.