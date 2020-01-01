  1. الرئيسية
  2. سما الجاليات

الدائرة السياسية للمنظمة توزع معقمات ومنظفات على أبناء شعبنا في قدسيا وصحنايا بريف دمشق

الإثنين 06 أبريل 2020 04:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدائرة السياسية للمنظمة توزع معقمات ومنظفات على أبناء شعبنا في قدسيا وصحنايا بريف دمشق


دمشق /سما/

 وزعت الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، معقمات ومنظفات على أبناء شعبنا في قدسيا وصحنايا بريف دمشق.

وقال مدير عام الدائرة السفير أنور عبد الهادي، إن توزيع معقمات ومنظفات في قدسيا وصحنايا، يأتي في إطار الحملة التي اطلقتها الدائرة بتوجيهات الرئيس محمود عباس، وبالتعاون مع اللجنة الشعبية لمخيم اليرموك، وتستهدف العائلات الفلسطينية والسورية التي تعاني اوضاعا معيشية صعبة في المخيمات، انطلقت من مخيم اليرموك للاجئين، وشملت مخيمي جرمانيا وخان الشيخ.

وأضاف ان الحملة التي شملت منذ انطلاقها أكثر من ألف عائلة، تهدف إلى مساعدة أبناء شعبنا الفلسطيني للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد في ظل تفشيه في كافة دول العالم، واستنادا للاجراءات الاحترازية الوقائية التي اتخذتها الحكومة السورية.

#انور عبد الهادي #دمشق #منظمة التحرير #معقمات #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

غزة: المباحث العامة تكشف قضية قتل مواطن على يد شقيقه برفح

النخالة: تحديات جديدة تنشأ ولن تنتظر أحداً.. وخياران امام العدو الصهيوني!!

انتحار شاب في غزة

كورونا .. بوادر أمل بأوروبا وأميركا تنتظر أسبوعا "مروعا" بعدد الوفيات

ملحم: تسجيل إصابتين جديدتين بـ"كورونا".. ويكشف تفاصيل مكالمة هنية واشتية "الدافئة"

محدث: 15 اصابة جديدة بكورونا بالضفة وبدو وقطنة والجديرة مناطق موبوءة يمنع دخولها

قيادي في حماس: ليس هناك مؤشرات على تجاوب إسرائيل مع مبادرة السنوار

الأخبار الرئيسية

اتفاق ائتلافي وشيك: "كاحول لافان" يصل إلى تفاهمات مع الليكود

فلسطين

طالع: أعداد الإصابات والوفيات في صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم

1

الاوقاف بغزة تصدر بيان هام بخصوص اغلاق مساجد

يديعوت تزعم : حماس في غزة تتحدث مع اسرائيل حول الاسرى ومواجهة كورونا

غانتس

غانتس يُهدد نتنياهو: أمامك ساعة واحدة فقط لتشكيل الحكومة