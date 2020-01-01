"التنمية الاجتماعية" و"إغاثة أطفال فلسطين" يوزعان طروداً غذائية على أسر فقيرة في نابلس

نابلس / سما /

وزعت مديرية التنمية الاجتماعية في نابلس وجمعية إغاثة أطفال فلسطين (PCRF)، اليوم الاثنين، طرودا غذائية على عدد من الأسر الفقيرة المسجلة في قوائم المساعدات الاجتماعية، وذلك ضمن خطة عاجلة وضعتها الجمعية لمساعدة العائلات المحتاجة في ظل أزمة كورونا.

وقال مدير مديرية التنمية الاجتماعية محمد بشارات، إن المديرية وبتعليمات من الوزير الدكتور أحمد مجدلاني، تعمل على تلبية احتياجات العائلات المسجلة ضمن قوائمها والأكثر عوزا في ظل هذه الظروف.

وأوضح بشارات، أن هذه التدخلات تم تنفيذها من خلال خلية الأزمة ولجان الطوارئ التي ينخرط فيها مرشدو التنمية، والموزعة حسب المناطق التي شكلتها المديرية للوقوف عند مسؤولياتها تجاه الأسر الفقيرة.

وأضاف أن هذه التدخلات جاءت أيضًا بالتعاون والتشاور مع جميعة إغاثة أطفال فلسطين، التي تبادر دائما لمساعدة الأسر الفقيرة والمهمشة، معربًا عن شكره للجمعية وآملا في استمرار التعاون المشترك.

بدورها أوضحت منسقة الجمعية، هناء عابدين، أن هذه الحملة هي جزء من سلسلة الحملات التي ستقوم بها الجمعية لمساعدة الأسر الفقيرة والمهمشة وإغاثتها في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها العائلات بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأثنت عابدين على الدور الرائد والتعاون المتواصل الذي أبدته مديرية تنمية نابلس بكافة كوادرها ولجان طوارئها.