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إغلاق "حسبة البيرة" بالأسلاك الشائكة لمنع تفشي كورونا

الإثنين 06 أبريل 2020 03:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
إغلاق "حسبة البيرة" بالأسلاك الشائكة لمنع تفشي كورونا


البيرة /سما/

 أُغلق، اليوم الاثنين، سوق الخضار المركزي في مدينة البيرة "حسبة البيرة" بالأسلاك الشائكة، وسط انتشار للأجهزة الأمنية، وذلك بعد أيام من اعلان رئيس بلدية البيرة عزام اسماعيل عن قرار إغلاق السوق بعد تلقيه اتصالاً من مكتب محافظة رام الله والبيرة يبلغه بالقرار.

وأكد إسماعيل، حينها، أن القرار جاء بعد أن رفع مجلس بلدية البيرة في بداية الأزمة المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، قبل أسبوعين، توصية إلى الجهات المختصة بضرورة إغلاق سوق الخضار بناء على تقرير من مراقب الصحة في البلدية، لعدم توفر البيئة الصحية المناسبة في السوق.

#اغلاق سوق #فيروس كورونا #البيرة

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