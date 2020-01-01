الاوقاف بغزة تصدر بيان هام بخصوص اغلاق مساجد

غزة / سما /

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، تمديد إغلاق المساجد بالقطاع إسبوعين آخرين من تاريخه، ورفع الأذان في أوقاته المعلومة، مع المنادة عقب الانتهاء من كامل ألفاظ الأذان بالصلاة في البيوت.

ووقالت الوزارة في بيان لها: بعد مرور أسبوعين من اجتماع العلماء والمفتين وأهل الاختصاص في قطاع غزة؛ لمناقشة التدابير الشرعية المتعلقة بصلاة الجماعة والجمعة في المساجد بما ينسجم مع إجراءات الوقاية من وباء كورونا، فقد انعقد اللقاء مجددًا لإعادة تقدير الموقف السابق المتمثل في إقامة صلاة الجماعة والجمعة في المساجد مؤقتًا، في ضوء المستجدات والتقديرات من الجهات الاختصاصية، اليوم الإثنين 13 شعبان 1441هـ الموافق 6 إبريل 2020م.

ودعت المواطنين إلى المحافظة على صلاة الجماعة في البيوت، والقنوت في الصلوات المفروضة، والتزام البيوت وعدم الخروج إلا للحاجة الحقيقية، وترك التجمع في المرافق العامة والأسواق والمناسبات الاجتماعية.

وأشارت إلى أنه يسمح استثناءً بصلاة الجماعة في المسجد للإمام والمؤذن والآذن فقط؛ لإبقاء الشعيرة قائمة بأقل عددٍ مقبولٍ شرعًا، مع أهمية التزام الإجراءات الوقائية التي سبق التنصيص عليها في بيانات سابقة.

وقالت: عدم التزام التوجيهات الصحية المتعلقة بالوقاية، وإبقاء التجمعات العامة، يعد مخالفة شرعية، وتفريطًا يستوجب العقوبة والزجر، والتزام المواطنين بها يعد من الواجبات الشرعية، وندعو الجهات الحكومية المختصة لتكثيف الإجراءات الاحتياطية والحزم مع المخالفين المتهاونين الذين يعرضون المجتمع للخطر.



وأكدت أنه يعاد تقدير الموقف خلال المدة المذكورة في ضوء المستجدات وتوجيهات المختصين.









