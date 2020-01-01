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عبر صندوق "وقفة عز"

بنك فلسطين : 500 ألف شيكل لمساندة الجهود الحكومية المبذولة في مواجهة كورونا

الإثنين 06 أبريل 2020 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
بنك فلسطين : 500 ألف شيكل لمساندة الجهود الحكومية المبذولة في مواجهة كورونا


رام الله /سما/

أعلن موظفو مجموعة بنك فلسطين المالية، والتي تضم (بنك فلسطين، البنك الإسلامي العربي، شركة PalPay، شركة الوساطة للأوراق المالية) عن مساهمتهم بقيمة يوم عمل لدعم الجهود المبذولة من جانب الحكومة الفلسطينية وشركائها في للوقاية والحد من تفشي وباء كورونا في فلسطين.

وتبلغ قيمة التبرع الذي بادر إليه موظفو المجموعة 500 ألف شيكل مقدمة من حوالي 2500 موظف وموظفة يعملون في مجموعة بنك فلسطين على اختلاف شركاتها ومكاتبها التمثلية في خارج الوطن. حيث سيكون هذا التبرع جزءاً من تبرع مجموعة بنك فلسطين لصندوق وقفة عز البالغ 3 مليون شيكل بحصيلة إجمالية تصل الى 3.5 مليون شيكل سيتم تقديمها من جانب مجموعة بنك فلسطين وموظفيها لصالح الصندوق، فيما سيتم توزيع المبالغ الأخرى التي تم الإعلان عنها لصالح مشاريع دعم الجهود الحكومية والإغاثية.

وتأتي هذه المساهمة انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والاجتماعية، وتعبيراً من موظفي المجموعة في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا وإغلاق المصانع وتوقف الأعمال والمشاريع والمحلات التجارية، ودعم الشرائح الأكثر احتياجاً، ومد يد العون لمن تقطعت أرزاقهم خلال هذه الفترة للوقوف الى جانبهم ومساندتهم للصمود، حيث سيتم تحويل المبالغ الى حساب صندوق "وقفة عز".

وعبرت إدراة المجموعة عن فخرها بالجهود التي تبذلها طواقمها ولمبادرتهم، مؤكدة على سعيها لخدمة أبناء شعبنا في كل الظروف لنكون جزءاً لا يتجزأ من بناء الوطن وحمايته الإجتماعية والإقتصادية، حيث وصل مجموع ما قدمته المجموعة مع الموظفين وشبكة علاقاتها الى 7 ملايين شيكل حتى تاريخه، في حين تستمر جهودها لحشد مبالغ أخرى يمكن تقديمها لإسناد القطاع الصحي والإغاثي في فلسطين.

انتهى،،

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