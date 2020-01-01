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غانتس يُهدد نتنياهو: أمامك ساعة واحدة فقط لتشكيل الحكومة

الإثنين 06 أبريل 2020 01:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يُهدد نتنياهو: أمامك ساعة واحدة فقط لتشكيل الحكومة


القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة (كان) العبرية ،صباح اليوم،  أن زعيم كتلة (أزرق أبيض)، بيني غانتس وجه رسالة تهديد إلى زعيم حزب (الليكود)  بنيامين نتنياهو.

ووفقاً للقناة، قال غانتس في رسالته "إذا لم يتم التوقيع على اتفاق بين (أزرق أبيض وليكود) في غضون ساعة واحدة، حول آخر ما تم مناقشته، فسيقدم قانونًا ضد بنيامين نتنياهو اليوم في (كنيست).

إلى ذلك، أوضحت القناة، أن كتلة أزرق أبيض، رفضت طلب ليكود تغيير القانون الخاص باختيار القضاة، وليس هناك نية تقديم تنازلات في هذه المسألة، أو منح ليكود حق الفيتو في هذا الملف.

#غانتس #نتنياهو

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