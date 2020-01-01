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الشرطة تقبض على 8 مهربين للعمال في أريحا

الإثنين 06 أبريل 2020 01:21 م / بتوقيت القدس +2GMT


اريحا / سما /

قبضت الشرطة الفلسطينية والمؤسسة الأمنية في محافظة أريحا والأغوار، صباح اليوم الإثنين، على 8 مهربين للعمال في المحافظة وحجزت 8 مركبات تابعة لهم.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن المؤسسة الأمنية نفذت في ساعات الصباح الباكر تفتيشًا في عدد من المحاور والمناطق والطرق الجانبية والجبلية في المحافظة، حيث قبضت على المهربين وحولتهم للتوقيف تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول، فيما حجزت مركباتهم إداريا لمدة 15 يومًا.

وأضافت أن هذه الإجراءات جاءت لعدم التزام المقبوض عليهم بإعلان حالة الطوارئ وتشغيلهم للعمال ونقلهم ومحاولة تهريبهم في هذه الظروف.

#الشرطة #العمال

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