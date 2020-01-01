سلامة يدعو لرفع الحصار وتوفير المستلزمات الطبية لمواجهة كورونا

غزة / سما /

استنكر الدكتور سالم سلامة استمرار الحصار الاسرائيلي الظالم منذ ١٤عاما على ما يزيد عن مليوني مواطن في قطاع غزة، ‏مؤكدا أن هذا الحصار يعد جريمة على مختلف قطاعات الحياة في غزة.

وقال سلامة في تصريح خاص بالدائرة الاعلامية :"‏لقد انعكست سلباً آثار الحصار على الاقتصاد والصحة وإدخال المواد والمستلزمات الطبية مما انعكس على صحة المرضى ‏خاصةً الان ونحن نواجه جائحة كورونا "

واضاف سلامة:"‏قطاع غزة محاط بالحصار برا ًوبحراً وجوا ًفلا يوجد ميناء ولا يوجد مطار، ‏وان استمرار الاحتلال بالحصار وعدم إدخال مواد طبية لمواجهة جائحة كورونا‏ يعد سلوكا غير إنسانيا في ظل عجز دول كبرى عن مواجهة هذا الفيروس فما بالنا بقطاع غزة، وهنا نقول لن نموت وحدنا"

وطالب سلامة الأمة الاسلامية واحرار العالم بالتحرك العاجل من أجل إدخال المستلزمات الطبية

واستهجن ‏النائب سلامة تصريحات قادة العدو بأنهم لن يدخلوا المواد الطبية لقطاع غزة إلا بعد إفراج المقاومة عن الأسرى لديها، مؤكدا ان على الاحتلال تنفيذ مطالب المقاومة ليرى اسراه النور وان غزة ترفض الابتزاز .

واكد النائب سلامة ان تصريحات قادة الاحتلال بعدم ادخال مواد طبية للقطاع مرفوضة، مشددا ًان غزة لن تموت وحدها.