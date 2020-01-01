فيسبوك تطرح نسخة سطح المكتب لتطبيق المراسلات "ماسنجر"

وكالات / سما /

طرحت شركة "فيسبوك" الأمريكية، الخميس الماضي، نسخة سطح المكتب من تطبيقها للمراسلات "ماسنجر"، من أجل إتاحة الدرشات المرئية على شاشات الكمبيوتر لمستخدمي الشبكة الاجتماعية.

وتأتي هذه الخطوة مع زيادة الإقبال على تطبيقات "الفيديو كونفرنس" مثل "زووم"، خاصة مع انتشار عمل العديد من الشركات والمناطق التعليمية والمنظمات، فضلا عن الملايين في جميع أنحاء العالم من المنزل وعن بُعد، بعد فرض عمليات الإغلاق، من أجل إبطاء انتشار فيروس "كورونا" المستجد، بحسب موقع "ذا فيرج".

وأشارت "فيسبوك" في بيان لها، الخميس، إلى أنها شهدت قفزة أكثر من 100٪ في الأشخاص الذين يستخدمون متصفح سطح المكتب لإجراء مكالمات صوتية ومكالمات فيديو على "ماسنجر" خلال شهر مارس/ آذار.

وتتوافر نسخة سطح المكتب التطبيق "فيسبوك ماسنجر"لأجهزة ماك من شركة "أبل" و"ويندوز" من شركة "مايكروسوفت"، ويمكن تحميله من متجري "مايكروسوفت" أو "ماك".

وساهم انتشار فيروس "كورونا" عالميا في اتجاه الكثيرين للعمل عن بعد ومن منازلهم، معتمدين في ذلك على العديد من البرامج المتخصصة بهذا النوع من التواصل.

ومن هذه البرامج التي اكتسبت شعبية كبيرة، تطبيق "Zoom" والذي يحظى بشعبية كبيرة من خلال ما يقدمه من مزايا تتيح التواصل عبر الفيديو وتساهم في إنشاء اجتماعات عمل عن بعد.