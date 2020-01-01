حيل مضمونة لتجنب الشجار بين الأشقاء

وكالات / سما /

نشرت مجلة "كون ميس إيخوس" الإسبانية تقريرا تطرقت فيه إلى مجموعة من الأساليب العملية والبسيطة التي يمكن أن تساعد في تجنّب الشجار بين الأشقاء.

وقالت المجلة، في هذا التقرير، إن الشجار والخلافات اليومية أمر شائع جدا بين الإخوة في جميع العائلات لكنه يشكّل مصدر ضغوط بالنسبة للآباء.

وعادة ما تكون الغيرة أو عدم الانتباه هي الأسباب الرئيسية التي تكمن وراء المناقشات والتهديدات والمواجهات بين أصغر أفراد الأسرة.

والأمور التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار هي:

- الفرق في العمر: إذا تجاوز سن الشقيقين الست سنوات، فسيميلان إلى التصرف مثل الأطفال الصغار مرة أخرى.

- إذا كان جميع الأشقاء من نفس الجنس باستثناء واحد، فسيكون الأخير دائمًا "الطفل" وسيُعامل كما لو كان أصغر، حتى لو لم يكن كذلك.

- عندما يكون لأحد الوالدين شريك جديد أو ربما كلاهما، فقد يبدو أن الأبناء يعيشون مرحلة الطفولة من جديد وقد يحدث تقسيم آخر للأدوار.

كيف تتجنب مشاجرات الإخوة؟

1. لا تتورط أبدًا في النزاع ما لم تكن هناك اعتداءات. ينبغي أن نلاحظ من بعيد وهي مسافة تسمح للأطفال بتعلم كيفية حل خلافاتهم.

2. ينبغي أن نتصرّف بشكل محايد.

3. اقتراح الحلول وليس فرضها. ويمكننا أن نقترح بعض الاتفاقيات.

4. نوضح للأطفال أننا لا نحب الشجارات لأنها تشعرنا بالحزن.

5.عندما ينتهي الخلاف ويعود الهدوء، من الضروري أن يشرحوا لنا ما حدث.

6. علمهم أن يطلبوا المغفرة، وأنه من المهم أن يعترفوا بأخطائهم.

7. علّمهم أن التوصل إلى حل للخلاف يكون عبر الاتفاق.

8. تجنب العبارات السلبية والمتشائمة.

9. احرص على تعليمهم كيفية التخطيط لتمضية أوقات الفراغ وساعات الدراسة.

10. لا تتجادل مع الطرف الآخر أمامهم كثيرًا.