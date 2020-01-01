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فيديو.. محمد رمضان يصيب مصوّرا في أحد مشاهد مسلسله الرمضاني

الإثنين 06 أبريل 2020 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. محمد رمضان يصيب مصوّرا في أحد مشاهد مسلسله الرمضاني


وكالات / سما /

نشر الفنان محمد رمضان على حسابه بـ”إنستغرام” مقطع فيديو من كواليس تصوير مسلسله الجديد “البرنس” المقرر طرحه ضمن السباق الرمضاني المقبل، ظهر فيه وهو يتشاجر مع أحد أبطال العمل وأثناء اندماجه في المشاجرة أمسك بضلفة من الشباك لكي يضرب بها الذي يتشاجر معه، فإذا بها تصيب المصور وتكسر الكاميرا، وعلق رمضان على الفيديو قائلاً: “المصور شارك في الخناقة.. مفيش تمثيل كله رييل، ثقة في الله نجاح، من كواليس مسلسل البرنس رمضان 2020”.

يذكر أن محمد رمضان أوشك على الانتهاء من تصوير مسلسله الرمضاني المقبل “البرنس”، حيث أعلن على حسابه بـ”إنستغرام: أنه يتبقى له سبعة أيام فقط وينتهى من التصوير بشكل نهائي، ليبدأ المخرج محمد سامي في مونتاج وميكساج المسلسل استعداداً للعرض في شهر رمضان، ويشارك في بطولة العمل نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، ريم سامي، سلوى عثمان، صفاء الطوخي، محمد حاتم، وعدد آخر من الفنانين.

#محمد رمضان

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