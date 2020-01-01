علماء إسرائيليون : تقدم في إنتاج دواء لفيروس كورونا

القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع "i24 news" الإسرائيلي، أن معهدًا إسرائيليًا أعلن مساء أمس الأحد، عن توصله إلى تقدم ملموس نحو إيجاد دواء لفيروس كورونا.



وبحسب الموقع، قال الباحثون في المعهد البيولوجي في مدينة "نس تصيونا" (وهي مدينة عبرية ساحلية، تقع بين مدينتي ريشون لتسيون ورحوفوت)، إنهم نجحوا بإنتاج مضادات حيوية ضد الفيروس، الأمر الذي يقرب من الوصول لإنتاج دواء للإصابة بفيروس كورونا.



وقال العلماء الإسرائيليون: إن الأمر حاليًا لا يدور عن لقاح، لكنهم يشيرون إلى أن إيجاد المضادات الحيوية هي المرحلة الأولى نحو التوصل للقاح، وإنتاجه يمكن أن يعجل إنتاج اللقاح بموعد أبكر من المتوقع.



ووفقًا للعلماء، فإن هذه المضادات الحيوية أنتجت من خلال عينات من الدم أخذت من مرضى كانوا في حالة خطيرة وتعافوا من المرض، وأيضًا من الحيوانات، وأن انتاجها يقرب جدًا التوصل لدواء لعلاج المرض، لكن تطوير لقاح هو أمر مركب أكثر.



وأشار الموقع، إلى أن إنتاج اللقاح وفقًا لجميع التوقعات غير متوقع الحدوث قبل الشتاء القريب.



وأوضح مسؤولون مقربون من التجارب في المعهد العلمي في "نس تسيونا"، أن التوصل إلى المضادات من شأنها أن تعجل العملية لانتاج لقاح.