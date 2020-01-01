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ما حقيقة السطو على منزل عمرو دياب وسرقة جوائزه العالمية؟

الإثنين 06 أبريل 2020 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
ما حقيقة السطو على منزل عمرو دياب وسرقة جوائزه العالمية؟


وكالات / سما /

وقع الفنان المصري عمرو دياب ضحية لما يسمى “كذبة نيسان” بعدما شاع خبر عن سرقة منزله الواقع على الطريق الصحراوي، والسطو على كل جوائزه العالمية.

ويمتلك عمرو دياب عدة منازل فاخرة داخل القاهرة والساحل الشمالي ولكن إقامته الدائمة في جناح خاص بواحد من أرقى فنادق القاهرة.

ونفى المكتب الإعلامي لدياب هذا الخبر، مؤكدا أنه مفبرك عبر صفحة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ضمن “كذبة نيسان”.

وأكد البيان أن الخبر لم يتعد كونه فبركة من الصفحة حيث لم ينشر في أي موقع، وثبت تزييف المنشور المنسوب إلى الصفحة.

وكانت هذه الصفحة نشرت خبرا منسوبا إلى أحد المواقع الإخبارية الكبرى تعلن فيه سرقة 3 جوائز عالمية ومبلغ 30 ألف جنيه من منزل دياب.

#عمرو دياب

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