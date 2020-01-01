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مصر: مطالبات بوقف تصوير مسلسلات رمضان

الإثنين 06 أبريل 2020 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر: مطالبات بوقف تصوير مسلسلات رمضان


وكالات / سما /

تقدم النائب في البرلمان المصري، السيد حجازي، بطلب إحاطة حول استمرار تصوير مسلسلات رمضان، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لما نشره موقع "صدى البلد" المحلي، أعرب النائب عن استيائه من عدم وقف تصوير مسلسلات رمضان، رغم أن معظم الأنشطة تم تعليقها، وتعتبر ذات أهمية أكبر من تلك المسلسلات.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الأزمة التي تمر بها دول العالم حاليا ومن بينها مصر، يجب على الجميع إدراكها وتعليق كل الأنشطة التي بها تجمعات وازدحام، مشيرا إلى أن أماكن تصوير المسلسلات قد تكون بؤرة لانتشار فيروس كورونا.

وطالب حجازي المسئولين بضرورة التدخل لوقف تصوير المسلسلات، كون الفترة المقبلة مهمة للغاية في مواجهة فيروس كورونا.

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأحد، تسجيل 103 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 1173 حالة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 1173 حالة من ضمنهم 247 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و78 حالة وفاة.

#مسلسلات رمضان #مصر

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