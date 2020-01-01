  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

فرنسي تاه في جبال البيرينيه بعد خروجه لشراء السجائر في إسبانيا!

الإثنين 06 أبريل 2020 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
فرنسي تاه في جبال البيرينيه بعد خروجه لشراء السجائر في إسبانيا!


وكالات / سما /

عادةً ما يشتري سكان المناطق الحدودية الفرنسية مع إسبانيا سجائرهم من هذا البلد لأنها أرخص، إلا أن أحدهم تاه في جبال البيرينيه بعدما قرر قطع المسافة مشيا للالتفاف على اجراءات العزل.

ونددت كتيبة أعالي الجبال في الدرك الوطني الفرنسي في جبال البيرينيه الشرقية في جنوب فرنسا، بغياب الحس المدني لدى هذا المواطن المقيم في بيربينيان الذي عثر عليه "منهكاً ويرتجف من البرد وتائها في مرتفعات بيرتوس"، وهي بلدة قريبة من الحدود مع إسبانيا.

ومن أجل إنقاذه اضطرت السلطات إلى إرسال مروحية للدفاع المدني.

وروى الدركيون "انطلق الشاب من بربينيان بالسيارة إلا أنه منع من المرور عند المعبر الحدودي بين فرنسا وإسبانيا. فقرر مواصلة طريقه من خلال درب مخصص للنزهات أملا بعبور الدود عبر الجبال".

وبعد إنقاذه بالمروحية، غُرم مبلغ 135 يورو لعدم احترامه إجراءات العزل.

#جبال البيرينيه #السجائر

الأكثر قراءة اليوم

غزة: المباحث العامة تكشف قضية قتل مواطن على يد شقيقه برفح

اليابان تنتج كميات هائلة لعلاج مرجح لفيروس "كورونا".. والصين تعتمده!

النخالة: تحديات جديدة تنشأ ولن تنتظر أحداً.. وخياران امام العدو الصهيوني!!

انتحار شاب في غزة

فنانة عربية تكشف عن علاقة خاصة جمعتها بالقذافي: يصوم اثنين وخميس ولا يشرب الخمور (فيديو)

مصادر لـ "سما" : اكثر من الف فلسطيني عالق في القاهرة ينتظرون السماح لهم بالعودة لغزة

ملحم: تسجيل إصابتين جديدتين بـ"كورونا".. ويكشف تفاصيل مكالمة هنية واشتية "الدافئة"

الأخبار الرئيسية

ابراهيم ملحم

محدث: 15 اصابة جديدة بكورونا بالضفة وبدو وقطنة والجديرة مناطق موبوءة يمنع دخولها

بينيت لا ينفي سرقة الموساد معدات طبية من دول أخرى

إسرائيل : ارتفاع عدد الوفيات إلى 51 والمصابين إلى 8611

كورونا .. بوادر أمل بأوروبا وأميركا تنتظر أسبوعا "مروعا" بعدد الوفيات

مستشرق إسرائيلي يزعم : اشتيه يزيد فرص تنافسه لوراثة الرئيس عباس