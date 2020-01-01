فرنسي تاه في جبال البيرينيه بعد خروجه لشراء السجائر في إسبانيا!

وكالات / سما /

عادةً ما يشتري سكان المناطق الحدودية الفرنسية مع إسبانيا سجائرهم من هذا البلد لأنها أرخص، إلا أن أحدهم تاه في جبال البيرينيه بعدما قرر قطع المسافة مشيا للالتفاف على اجراءات العزل.

ونددت كتيبة أعالي الجبال في الدرك الوطني الفرنسي في جبال البيرينيه الشرقية في جنوب فرنسا، بغياب الحس المدني لدى هذا المواطن المقيم في بيربينيان الذي عثر عليه "منهكاً ويرتجف من البرد وتائها في مرتفعات بيرتوس"، وهي بلدة قريبة من الحدود مع إسبانيا.

ومن أجل إنقاذه اضطرت السلطات إلى إرسال مروحية للدفاع المدني.

وروى الدركيون "انطلق الشاب من بربينيان بالسيارة إلا أنه منع من المرور عند المعبر الحدودي بين فرنسا وإسبانيا. فقرر مواصلة طريقه من خلال درب مخصص للنزهات أملا بعبور الدود عبر الجبال".

وبعد إنقاذه بالمروحية، غُرم مبلغ 135 يورو لعدم احترامه إجراءات العزل.