زلوم: قرار تأجيل اولمبياد طوكيو يتيح لسباحينا فرصة اضافية للتدريب

رام الله / سما /

أشاد رئيس الاتحاد الفلسطيني للسباحة والرياضات المائية فواز زلوم بقرار تأجيل انطلاق اولمبياد طوكيو 2020 لعام إضافي لينطلق صيف العام القادم 2021، بنفس المكان وذلك في سابقة تاريخية بسبب جائحة كورونا.

وكان زلوم قد أبرق في وقت سابق وبتوجيهات من رئيس اللجنة الاولمبية الفلسطينية اللواء جبريل الرجوب برقية من مدينة خليل الرحمن لجميع رؤساء وأمناء سر الاتحادات الدولية والاسيوية الصديقة داعيا العلي القدير ان يكونوا بخير وعافية وينجي البشرية من هذا الوباء.

وقال زلوم خلال حديثه لشبكة ووكالة بال سبورت: نأمل ان يكون قرار التأجيل هذا فرصة سانحة لسباحين فلسطين المشاركين بهذا الاولمبياد لزيادة جرعاتهم التدريبية ورفع لياقتهم البدنية بعد ان تتعافى البشرية من هذا الوباء، حيث سيتم وضع برنامج خاص بالمستقبل بالعودة للتضامن الاولمبي الدولي واللجنة الاولمبية الفلسطينية بعد عودة الحياة الرياضية الى سابق عهدها.

والجدير بالذكر ان رياضة السباحة الفلسطينية ومنذ عودة فلسطين الى حضن الالعاب الاولمبية الدولية في العام 1996 تشارك بسباح وسباحة في كل دورة اولمبية.