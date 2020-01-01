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الاقتصاد: تحيل 13 مخالفا للنيابة وتضبط سلعا من انتاج المستعمرات

الإثنين 06 أبريل 2020 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاقتصاد: تحيل 13 مخالفا للنيابة وتضبط سلعا من انتاج المستعمرات


رام الله / سما /

أحالت وزارة الاقتصاد الوطني، 13 مخالفا للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية بينهم خباز.

وأوضحت الاقتصاد في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن أغلب المخالفات تركز حول عدم إشهار الأسعار على السلع المعروضة في محالهم التجارية، والتلاعب بأسعار السلع المحددة في قائمة السعر الاسترشادي الصادرة عن الوزارة.

ولفتت إلى أن طواقمها والأجهزة الأمنية نفذت خلال الـ24 ساعة الماضية، أكثر من 56 جولة تفتيشية على المحلات التجارية في مختلف المحافظات تم خلالها زيارة 275 محلا تجاريا جرى خلالها اخطار العشرات منها لتصويب وضعها القانوني، إضافة إلى سحب عينات من السلع خاصة المعقمات والكمامات والألبسة الوقاية لفحصها مخبرياً والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس.

وضبطت طواقم الوزارة والأجهزة الأمنية 188 لوح خشب و80 بروفايل حديد وكمامات وغرفة نوم جميعها من انتاج مستعمرة بركان المقامة على أراضي محافظة سلفيت.

وأتلفت طواقم الوزارة وشركاؤها البان اسرائيلية منتهية الصلاحية ونحو 3 آلاف كمامة مخالفة للمواصفات والمقاييس وكميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية.

 
#وزارة الاقتصاد

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