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جنود الاحتلال يبصقون على أبواب المركبات والمنازل في بيت أمر

الإثنين 06 أبريل 2020 12:28 م / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

ألقى جنود الاحتلال اليوم الاثنين، قاذورات وبصقوا على أبواب المركبات والمنازل في بلدة بيت امر شمال الخليل.

وقال الناشط الاعلامي في بيت امر محمد عوض ، إن قوات كبيرة راجلة من جيش الاحتلال الاسرائيلي، اقتحمت منطقة صافا القريبة من تجمع مستوطنات "غوش عصيون" شمال الخليل، وألقى الجنود شارات ضوئية ملوثة بمادة لم يعرف طبيعتها وقاذورات وحقن وقفازات مستعملة بين منازل المواطنين، كما بصقوا على أبواب المركبات والمنازل وشتموا المواطنين بعبارات عنصرية.

كما قام جنود الاحتلال بفعل مشابه بمحيط منزل الأسيرة المحررة فداء اخليل في البلدة، بصقوا وشتموا المواطنين في المنطقة، وبعد مغادرتهم قام متطوعو لجنة طوارئ بيت أمر بتعقيم المنطقتين بالكامل واتلاف وحرق جميع المواد التي القاها الجنود.

#الاحتلال #بيت أمر

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