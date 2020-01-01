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مدرب فلسطيني يتنازل عن مستحقاته المالية بسبب كورونا

الإثنين 06 أبريل 2020 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدرب فلسطيني يتنازل عن مستحقاته المالية بسبب كورونا


رام الله / سما /

أعلن الكابتن ايهاب أبو جزر مُدرب فريق مركز شباب الأمعري, أحد أندية دوري المحترفين بالضفة الغربية المحتلة, تنازله عن مُستحقاته المالية, حتي نهاية الموسم الجاري.

وقال أبو جزر خلال تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك", "قررت رفقة أعضاء الجهاز الفني, التنازل عن الرواتب المستحقة على النادي لنهاية الموسم, كمساهمة من الجهاز الفني لخزينة النادي.

وجاء قرار أبو جزر وزملائه نظرًا للظروف السائدة التي تعيشها البلاد بشكل عام والرياضة الفلسطينية بشكل خاص بسبب فيروس كورونا, مُوجهاً شكره لمجلس الإدارة على دعمه الدائم للفريق.

#ايهاب أبو جزر #شباب الأمعري

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