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لاعبان جديدان ينضمان لصفوف "الحوانين"

الإثنين 06 أبريل 2020 12:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
لاعبان جديدان ينضمان لصفوف "الحوانين"


غزة / سما /

كشفت تقارير صحافية محلية, عن تعاقد بيت حانون الأهلي مع لاعبين جديدين في الانتقالات الصيفية, استعدادا للموسم الكروي المقبل.

وأكدت التقارير, أن "الحوانين" تعاقد مع الثنائي مروان شيخ العيد ومحمود الحبيبي مدة موسم واحد, من صفوف التفاح والقادسية تواليا.

وسبق للفريق أن تعاقد مع الرباعي غسان أبو عودة, وأحمد عليان, ومحمد السطري, وأمين الحلو, بهدف المنافسة على خطف إحدى بطاقتي الصعود للممتازة الموسم المقبل.

يشار إلى أن "الحوانين" حلّ ثالثا في دوري الدرجة الأولى هذا الموسم برصيد 38 نقطة, بفارق نقطة خلف الجلاء "الوصيف", ونقطتين خلف التفاح "البطل".

#بيت حانون الأهلي

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