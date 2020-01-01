  1. الرئيسية
  2. الرياضة

دي ليخت يغدر بـ"السيدة العجوز"

الإثنين 06 أبريل 2020 12:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
دي ليخت يغدر بـ"السيدة العجوز"


وكالات / سما /

ذكرت تقارير صحافية إسبانية، أن مينو رايولا وكيل أعمال الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس، تواصل مؤخرا مع ريال مدريد لعرض المدافع على النادي "الملكي".

وبحسب صحيفةABC" " الإسبانية، فإن دي ليخت هو من دفع رايولا للتواصل مع ريال مدريد، من أجل عرض خدماته على "الميرينغي".

وبيّنتABC" ", أن المدافع الهولندي أبلغ وكيل أعماله برغبته في مغادرة يوفنتوس بنهاية الموسم، لضمان الرحيل نحو ريال مدريد.

وأشارت إلى أن دي ليخت يعتبر الدوري الإسباني مناسبا لقدارته الفنية أكثر من الإيطالي, كونه لم يقدّم المستوى المأمول مع "السيدة العجوز".

#ماتياس دي ليخت #يوفنتوس #ريال مدريد

الأكثر قراءة اليوم

غزة: المباحث العامة تكشف قضية قتل مواطن على يد شقيقه برفح

اليابان تنتج كميات هائلة لعلاج مرجح لفيروس "كورونا".. والصين تعتمده!

النخالة: تحديات جديدة تنشأ ولن تنتظر أحداً.. وخياران امام العدو الصهيوني!!

انتحار شاب في غزة

مصادر لـ "سما" : اكثر من الف فلسطيني عالق في القاهرة ينتظرون السماح لهم بالعودة لغزة

كورونا .. بوادر أمل بأوروبا وأميركا تنتظر أسبوعا "مروعا" بعدد الوفيات

ملحم: تسجيل إصابتين جديدتين بـ"كورونا".. ويكشف تفاصيل مكالمة هنية واشتية "الدافئة"

الأخبار الرئيسية

ابراهيم ملحم

محدث: 15 اصابة جديدة بكورونا بالضفة وبدو وقطنة والجديرة مناطق موبوءة يمنع دخولها

بينيت لا ينفي سرقة الموساد معدات طبية من دول أخرى

إسرائيل : ارتفاع عدد الوفيات إلى 51 والمصابين إلى 8611

كورونا .. بوادر أمل بأوروبا وأميركا تنتظر أسبوعا "مروعا" بعدد الوفيات

مستشرق إسرائيلي يزعم : اشتيه يزيد فرص تنافسه لوراثة الرئيس عباس