دي ليخت يغدر بـ"السيدة العجوز"

وكالات / سما /

ذكرت تقارير صحافية إسبانية، أن مينو رايولا وكيل أعمال الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس، تواصل مؤخرا مع ريال مدريد لعرض المدافع على النادي "الملكي".

وبحسب صحيفةABC" " الإسبانية، فإن دي ليخت هو من دفع رايولا للتواصل مع ريال مدريد، من أجل عرض خدماته على "الميرينغي".

وبيّنتABC" ", أن المدافع الهولندي أبلغ وكيل أعماله برغبته في مغادرة يوفنتوس بنهاية الموسم، لضمان الرحيل نحو ريال مدريد.

وأشارت إلى أن دي ليخت يعتبر الدوري الإسباني مناسبا لقدارته الفنية أكثر من الإيطالي, كونه لم يقدّم المستوى المأمول مع "السيدة العجوز".