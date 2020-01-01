فان دايك يختار أفضل 5 لاعبين في الدوري الإنجليزي

وكالات / سما /

اختار فيرجيل فان دايك، مدافع فريق ليفربول، أفضل خمسة لاعبين في الدوري الإنجليزي بعيداً عن أحمر الميرسيسايد، وسيطر لاعبو مانشستر سيتي على قائمة اختياراته.

ووقع اختيار فان دايك على الحارس البرازيلي إيدرسون، وإيمريك لابورت، وكيفن دي بروين من مانشستر سيتي، بالإضافة إلى هيونج مين سون من توتنهام، وبيير إيمريك أوباميانج من آرسنال.

وقال المدافع الهولندي في تصريحات أبزرتها صحيفة (ذا صن) البريطانية: “إيدرسون حارس مذهل، هذا الموسم كان هناك حراس رائعين على عكس الأوقات الماضية ولكن أعتقد أن البرازيلي أفضلهم، لكن يظل أليسون الحارس رقم 1 من وجهة نظري”.

وتابع: “لابورت أظهر هذا الموسم مدى أهميته الكبيرة لمانشستر سيتي وأعتقد بأنه مدافع رائع، هو مدافع جيد للغاية وهذا سبب اختياري له”.

وأضاف: “دي بروين؟ ماذا يمكن أن أقول عنه، أولاً أعتقد بأنه شخص رائع ولكنه لاعب خيالي كذلك، هو يرى الأمور بشكل مختلف وهذا يجبرك على احترامه، إنه لاعب مذهل”.

وبخصوص سون، قال فان دايك: “إنه سريع، قوي، ويدخل الملعب ليجعل حياة المدافع كالجحيم، هو يُنهي الهجمات باليسار واليمين، إنه لاعب مذهل لذا سأختاره”.

واختتم بالقول: “أوباميانج؟ بسبب ما قدمه خلال الموسم والثنائية الرائعة التي شكلها مع لاكازيت، كان بإمكاني اختيار أجويرو أيضاً لأنه مهاجم رائع وأرقامه تتحدث عنه منذ وصوله لمانشستر سيتي”.