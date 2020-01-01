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ديل بوسكي يحذر برشلونة من استعادة نيمار

الإثنين 06 أبريل 2020 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
ديل بوسكي يحذر برشلونة من استعادة نيمار


وكالات / سما /

حذر فيسنتي ديل بوسكي مدرب ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق من عودة نيمار إلى برشلونة في الصيف القادم، مشيراً إلى أن المهاجم البرازيلي ليس منضبطاً وسيخلق المشاكل رغم قدراته الفنية العالية.

وأوضح ديل بوسكي أن نيمار يعد من أفضل اللاعبين في العالم على الصعيد الفني، لكن في الوقت ذاته، انتقد بشدة تصرفاته وشخصيته، وأكد على أنه ليس قدوة جيدة في عالم كرة القدم.

وقال المدرب الإسباني القدير في تصريحات أبرزتها صحيفة موندو ديبورتيفو عندما تم سؤاله عن رأيه في مسألة عودة نيمار إلى برشلونة “إنه لاعب صعب، بالنسبة لي هو ليس قدوة جيدة”.

وتابع “إنه رائع بالنسبة لي كلاعب، إذا طلبتم مني أن أخبركم عن أفضل 5 لاعبين في العالم، فهو ضمن قائمتي، لكن في الميدان يحاول الغش، ويتحايل كثيراً، كما يجب النظر للطريقة التي رحل بها عن برشلونة”.

وبشأن رغبة لاعبي برشلونة في عودة نيمار، أجاب ديل بوسكي “النادي هو من يجب أن يقرر مع من يجلب ومن يتغاضى عنه، لا يجب النظر إلى ما يقوله اللاعبين، لان هناك مدراء رياضيين ومدراء فنيين، من الصعب جداً على لاعب كرة قدم أن يتكلم بشكل سيء عن زميل سابق له”.

#ديل بوسكي #برشلونة #نيمار دا سيلفا

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