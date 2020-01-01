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أول عملاق أوروبي يعلن استئناف التدريبات

الإثنين 06 أبريل 2020 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول عملاق أوروبي يعلن استئناف التدريبات


وكالات / سما /

في قرار ملفت، قد يعزز الآمال في إمكانية استئناف الموسم الكروي، أعلن نادي بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم السبعة الماضية، انه سيعاود بدءا من اليوم الاثنين التدريبات، ولكن "بمجموعات صغيرة".

وأوضح النادي البافاري في بيان نشر على موقعه الإلكتروني، أمس الأحد، ان "الفريق الأول سيعاود التدريبات في سابينير شتراسه (مقر التدريب التابع له) بمجموعات صغيرة، يوم الاثنين.

وأوضح بايرن ميونيخ، الذي كان يتصدر ترتيب بوندسليغا بفارق 4 نقاط عن بوروسيا دورتموند قبل تعليق المباريات بعد المرحلة الخامسة والعشرين بسبب تفشي وباء "كوفيد-19"، أن الخطوة "تأتي بالتنسيق مع السياسة الحكومية والسلطات المختصة (..) كل الإجراءات الصحية سيتم تطبيقها بشكل صارم".

وذكّر بايرن بأن رابطة الدوري "سبق أن أوصت بتعليق التمرينات حتى الأحد الخامس من أبريل"، مشددا في الوقت نفسه على أن استئناف التدريبات "سيتم من دون أي حضور جماهيري".

وتأتي خطوة بايرن في ظل توقف منافسات كرة القدم والرياضة عموما في ألمانيا، كغيرها في غالبية دول العالم، في ظل تفشي فيروس كورونا، الذي تسبب، حتى الأحد، بأكثر من 65 ألف وفاة حول العالم.

وعمد بايرن، مثل العديد من الأندية الأخرى في الفترة الماضية، إلى إجراء تمرينات افتراضية عن بعد للاعبيه عبر تقنية الفيديو، للحفاظ على لياقتهم البدنية بالحد الأدنى استعدادا لاحتمال استئناف المنافسات، على رغم ان أي موعد لذلك لم يحدد بعد، وسيكون مرتبطا بطبيعة الوضع الصحي الراهن والقيود المفروضة للحد من تفشي الوباء.

وحض بايرن مشجعيه على الالتزام بتعليمات السلطات للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، طالبا منهم "عدم الحضور الى مقر التدريب".

وتعد ألمانيا من الدول الأوروبية الأقل تأثرا بفيروس كورونا، حيث سجلت فيها نحو ألف وفاة معلنة، من أصل أكثر من 45 ألف وفاة في القارة.

#التدريبات #بايرن ميونخ

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