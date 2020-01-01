عوامل جديدة تجعل ريال مدريد قريباً من التعاقد مع بوجبا

وكالات / سما /

ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن فرص ريال مدريد بالتعاقد مع الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد في الصيف القادم ازدادت بشكل كبير، وأصبحت الصفقة ممكنة جداً بعد أن كانت معقدة في السنوات الماضية.

وارتبط ريال مدريد بالحصول على خدمات بوجبا في الصيف الماضي، وألمح مواطنه زين الدين زيدان في أكثر من مناسبة إلى رغبته بالتعاقد معه، كما صرح اللاعب نفسه أنه يرغب بخوض تجربة جيدة ويحلم باللعب تحت قيادة زيزو، لكن الصفقة تعثرت بسبب مطالب مانشستر يونايتد المالية، والتي رفض فلورنتينو بيريز تلبيتها.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن بول بوجبا يفضل خيار الانتقال إلى ريال مدريد في الميركاتو القادم على جميع الخيارات الأخرى، سواء انتقاله إلى فريقه السابق يوفنتوس، أو تجديد عقده مع مانشستر يونايتد الذي سينتهي عام 2021، مع وجود بند يسمح بتجديده بشكل تلقائي لمدة عام إضافي، وهو ينتظر الآن أن يتلقى عرض رسمي من فلورنتينو بيريز.

وأضاف التقرير أنه بالإضافة إلى تفضيل بوجبا خيار الانتقال إلى ريال مدريد، هناك سبباً آخر يجعل هذه الصفقة ممكنة جداً، وهي أن سعر اللاعب انخفض كثيراً مقارنة بالصيف الماضي، كما سينخفض بشكل أكبر بسبب أزمة فيروس كورونا.

مانشستر يونايتد حسم موقفه بشأن مستقبل بول بوجبا، إما تجديد عقده في أسرع وقت ممكن، أو بيعه في الصيف القادم، وبما أن اللاعب يريد الانتقال إلى النادي الملكي، فسيرفض التوقيع على عقد جديد الآن.

وأكدت آس على أن مانشستر يونايتد مستعداً لبيع بوجبا مقابل 100 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 115 مليون يورو، لكن ريال مدريد قادر أن يحسم الصفقة الآن بأقل من هذا السعر كثيراً، حيث ستنخفض أسعار اللاعبين بشكل عام بسبب أزمة كورونا، وبالتالي سيبرم فلورنتينو بيريز الصفقة بأقل تكلفة ممكنة.

آخر الأسباب التي تجعل بوجبا قريباً من ملعب سانتياجو برنابيو، أن مينيو رايولا وكيل أعمال اللاعب يرغب بشدة بنقل أحد اللاعبين الذين يدير أعمالهم إلى ريال مدريد، وسيعمل جاهداً على تحقيق ذلك في الميركاتو الصيفي في ظل اهتمام الريال بالنجم الفرنسي، لاسيما بعد أن عزز علاقته مع خوسيه آنخيل سانشيز المدير الرياضي للنادي الملكي.