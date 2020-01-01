انفراجة في محادثات تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة 12 العبرية، صباح اليوم الاثنين، أن هناك انفراجة في المحادثات التي تجري لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وبحسب القناة، فإن حزبي الليكود وأزرق - أبيض، تبادلا المسودة النهائية لاتفاقية التحالف الحكومي بينهما.

ورجحت مصادر من حزب أزرق- أبيض، أن يتم التوقيع على الاتفاقية قريبًا جدًا، مشيرًا إلى أنهم في المراحل النهائية من الاتفاق.

فيما قالت مصادر في الليكود أن الحزب نقل عرضه الأخير وأن الكرة في ملعب حزب أزرق - أبيض.

وتشير مصادر إلى أن الخلاف بالأساس يكمن في قضية الشخصية التي ستكلف بوزارة القضاء، وملف فرض السيادة على غور الأردن ومستوطنات الضفة الغربية.

وتقول المصادر، إن تلك القضايا أوشكت على الحل النهائي.

وبحسب القناة، فإن هذا الاتفاق الوشيك قد يعلن قبل انتهاء مهلة التفويض التي منحت لبيني غانتس زعيم حزب أزرق- أبيض لتشكيل الحكومة، مشيرةً إلى أن هناك ترجيحات بأنه سيطلب تمديد المهلة من الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين لمدة 14 يومًا في حال لم يتم التوصل لاتفاق.

وأشارت إلى أنه في حال تم التوقيع على الاتفاق، فإن قطار تشكيل الحكومة سيستغرق 10 أسابيع لإكمال هذه المهمة، بسبب تمرير قوانين في الكنيست تسمح بتعيين رئيسين للوزراء في فترة واحدة في ظل اتفاق التناوب بين الليكود وأزرق- أبيض، وبسبب الأعياد اليهودية.