الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بـ6.65% خلال شباط المنصرم

قال الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين سجل ارتفاعا خلال شهر شباط المنصرم، نسبته 6.65%، مقارنة بشهر كانون ثاني 2020.

وأوضح الاحصاء في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي، ارتفع إلى 114.49 خلال شهر شباط 2020 مقارنة بـ 107.36 خلال شهر كانون ثاني 2020.

وسجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 11.68%، والتي تشكل أهميتها النسبية ‏‏11.95% من إجمالي أنشطة الصناعة.‏

كما سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 7.26% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.68% من إجمالي أنشطة ‏الصناعة.‏

وسجلت أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 6.64% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.39% من إجمالي أنشطة الصناعة.

فيما سجلت أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 5.90% خلال شهر شباط 2020 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 82.98% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعيةن التي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً خلال شهر شباط 2020 مقارنة بشهر كانون ثاني 2020 أهمها صناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها "الأدوية"، صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى "الباطون، الحجر والرخام، الاسفلت"، صناعة المنتجات الغذائية، صناعة منتجات التبغ، صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات "الألمنيوم"، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة.

من ناحية أخرى، سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضاً في بعض أنشطة الصناعات التحويلية منها صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية "الدهانات"، صناعة الورق ومنتجات الورق، صناعة الملابس، وصناعة المنسوجات.