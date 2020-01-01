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الأمن يوقف 25 عاملا و18 سيارة تهريب عمال للداخل جنوب الخليل

الإثنين 06 أبريل 2020 10:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

تمكن جهاز الامن الوقائي خلال ساعات مساء الاحد، من ايقاف 25 عاملا و 18 سيارة تعمل على تهريب العمال للداخل في مناطق جنوب محافظة الخليل. 

وافاد مصدر أمني، بأنه وضمن الإجراءات الاحترازية، لمنع انتقال وتفشي فايروس كورونا بين صفوف المواطنين، فقد عمل جهاز الامن الوقائي على ايقاف 25 عاملا ، و التحرز على 18 سيارة كانت تعمل على تهريب العمال من طرق التفافية للداخل المحتل.

وتابع المصدر:" يتابع الامن الوقائي والمؤسسة الامنية التطورات لحظة بلحظة، ويعملون جاهدين في كافة المواقع على منع تفشي الفايروس، ونشكر تعاون المواطنين وابلاغهم عن اماكن تهريب العمال، وهذا التعاون يهدف لحماية الجميع".

#الأمن الوقائي

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