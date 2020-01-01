توغل محدود وإطلاق نار على الصيادين والمزارعين جنوب قطاع غزة

غزة / سما /

توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، بشكل محدود في أراضي المواطنين شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان أن 4 جرافات عسكرية، بالإضافة إلى آلية عسكرية واحدة، توغلت بشكل محدود لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين شرق المحافظة، وسط عمليات تجريف وإطلاق نار بشكل متقطع تجاه الأراضي القريبة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي سياق متصل، أطلقت قوات الاحتلال النار، تجاه أراضي ومنازل المزارعين قبالة عدة مناطق وسط وجنوب القطاع.

فيما استهدفت الزوارق الحربية مراكب الصيادين قبالة سواحل منطقة السودانية شمال غرب القطاع.