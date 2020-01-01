  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

في تطور خطير.. الولايات المتحدة تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا لدى حيوان

الإثنين 06 أبريل 2020 08:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
في تطور خطير.. الولايات المتحدة تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا لدى حيوان


وكالات

سجلت الولايات المتحدة أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد لدى حيوان في البلاد، حيث تم رصد المرض لدى نمر في نيويورك، في سابقة هي الأولى عالميا بالنسبة لهذا النوع.

وأفادت جمعية حماية الطبيعة البرية الأمريكية،  بأن الفيروس سجل لدى النمرة البالغة 4 سنوات والتي تدعى ناديا وتعيش في حديقة حيوانات برونكس في نيويورك، المدينة الأكثر تضررا من المرض في الولايات المتحدة.

وذكرت إدارة حديقة الحيوانات أن المرض أصيبت به كذلك 3 نمور أخرى إضافة إلى 3 أسود، ويعتبر أن الفيروس انتقل إليها من أحد الموظفين.

وأشارت جمعية حماية الطبيعة البرية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية الضرورية لحماية كل الموظفين في حديقة الحيوانات وكذلك باقي السنوريات في المنشأة.

وأكدت وزارة الزراعة الأمريكية لاحقا إصابة النمرة ناديا بالفيروس، قائلة إن هذه الحالة هي الأولى لتسجيل المرض لدى حيوان في الولايات المتحدة، فيما لفتت وكالة "أسوشيتد برس" إلى أنه لم يتم رصد العدوى لدى نمور قبل ذلك.

وسبق أن أكد علماء المعهد البيطري للأبحاث العلمية في مدينة هاربين الصينية أن فيروس كورونا المستجد قد يصيب السنوريات، فيما تم تسجيل إصابتين لدى قطتين في بلجيكا وهونغ كونغ.

#الولايات المتحدة #فيروس كورونا #حيوان

الأكثر قراءة اليوم

بعد تصريحات السنوار ..صحيفة : اتصالات مصرية بحماس والاحتلال لمنع اندلاع مواجهة

اليابان تنتج كميات هائلة لعلاج مرجح لفيروس "كورونا".. والصين تعتمده!

النخالة: تحديات جديدة تنشأ ولن تنتظر أحداً.. وخياران امام العدو الصهيوني!!

شاهد الفيديو : إغتيال قيادي بحزب الله في جنوب لبنان

فنانة عربية تكشف عن علاقة خاصة جمعتها بالقذافي: يصوم اثنين وخميس ولا يشرب الخمور (فيديو)

انتحار شاب في غزة

شاهد: تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في "الضفة" ما يرفع عدد الاصابات الى 226

الأخبار الرئيسية

كورونا .. بوادر أمل بأوروبا وأميركا تنتظر أسبوعا "مروعا" بعدد الوفيات

مستشرق إسرائيلي يزعم : اشتيه يزيد فرص تنافسه لوراثة الرئيس عباس

تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا بينهم طفلان في بدو وسعير

حكومة الاحتلال تدرس تشديد القيود: فرض الإغلاق على 7 مدن وأحياء بالقدس

بسبب كورونا .. إدخال رئيس الوزراء البريطاني إلى المستشفى!