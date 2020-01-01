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اسعار العملات مقابل الشيكل
الإثنين 06 أبريل 2020 07:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله / سما /
جاءت اسعار العملات لليوم الاثنين كما يلي:
الدولار: 3.63
الدينار: 5.12
اليورو: 3.92
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الأخبار الرئيسية
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