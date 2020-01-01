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اسعار العملات مقابل الشيكل

الإثنين 06 أبريل 2020 07:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسعار العملات مقابل الشيكل


رام الله / سما /

جاءت اسعار العملات لليوم الاثنين كما يلي:

الدولار: 3.63

الدينار: 5.12

اليورو: 3.92

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