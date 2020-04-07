  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حالة الطقس : انخفاض على درجات الحرارة خلال الايام المقبلة

الإثنين 06 أبريل 2020 07:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس : انخفاض على درجات الحرارة خلال الايام المقبلة


رام الله / سما /

يكون الجو اليوم الاثنين غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات ليصبح الجو معتدلا في معظم المناطق نهارا بارداّ ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الثلاثاء 2020/04/07: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ انخفاض طفيف على درجات مع بقاء الجو معتدلا في معظم المناطق نهارا بارداّ ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأربعاء 2020/04/08: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات مع بقاء الجو معتدلا في معظم المناطق نهارا بارداّ ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية،وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأكثر قراءة اليوم

بعد تصريحات السنوار ..صحيفة : اتصالات مصرية بحماس والاحتلال لمنع اندلاع مواجهة

اليابان تنتج كميات هائلة لعلاج مرجح لفيروس "كورونا".. والصين تعتمده!

النخالة: تحديات جديدة تنشأ ولن تنتظر أحداً.. وخياران امام العدو الصهيوني!!

شاهد الفيديو : إغتيال قيادي بحزب الله في جنوب لبنان

شاهد: تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في "الضفة" ما يرفع عدد الاصابات الى 226

فنانة عربية تكشف عن علاقة خاصة جمعتها بالقذافي: يصوم اثنين وخميس ولا يشرب الخمور (فيديو)

انتحار شاب في غزة

الأخبار الرئيسية

مستشرق إسرائيلي يزعم : اشتيه يزيد فرص تنافسه لوراثة الرئيس عباس

تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا بينهم طفلان في بدو وسعير

حكومة الاحتلال تدرس تشديد القيود: فرض الإغلاق على 7 مدن وأحياء بالقدس

بسبب كورونا .. إدخال رئيس الوزراء البريطاني إلى المستشفى!

قيادي في حماس: ليس هناك مؤشرات على تجاوب إسرائيل مع مبادرة السنوار