نحو 68 ألف وفاة ومليون و250 ألف مصاب بفيروس "كورونا" في العالم

عواصم /سما/

أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية حول جائحة "كورونا"، اليوم الأحد، أن حصيلة الوفيات في العالم حتى اللحظة بلغت نحو 68,477 شخصا، والمصابين أكثر من مليون و250 ألفا، فيما بلغ عدد الذين تماثلوا للشفاء 260 ألف شخص.

وفي هذا السياق، سجلت الولايات المتحدة ارتفاعا ملحوظا في الحصيلة اليومية للوفيات والإصابات الجديدة، ما جعلها تتصدر 208 دولة وإقليما ومنطقة تتفشى فيها الجائحة عالميا، من حيث الحصيلة اليومية للضحايا، حيث أعلنت اليوم عن وفاة 1,032 شخصا، وهي الحصيلة اليومية الأعلى عالميا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الضحايا فيها إلى 9,484، ويجعلها الثالثة عالميا من حيث إجمالي أعداد الضحايا.

كما سجلت 20,162 إصابة جديدة من أصل 331,519 هو إجمالي عدد المصابين حتى الآن، لتحل بذلك أيضا في المرتبة الأولى عالميا بإجمالي أعداد المصابين بالفيروس.

وحلت بريطانيا في المرتبة الثانية عالميا من حيث الحصيلة اليومية للوفيات والمصابين، مسجلة اليوم وفاة 621 شخصاً، و5,903 إصابات جديدة مؤكدة، لتبلغ حصيلة الوفيات بذلك 4,934 شخصاً، والإصابات 47,806 حالة مؤكدة، فيما تراجعت إيطاليا إلى المرتبة الثالثة عالميا من حيث حصيلة الوفيات اليومية، والرابعة بعد اسبانيا من حيث الإصابات الجديدة بالفيروس، مسجلة اليوم وفاة 525 حالة وفاة، و4,316 إصابة جديدة.

كما حلت إسبانيا بالمرتبة الرابعة بعدد الوفيات اليومي مسجلة 471 حالة وفاة، والثانية بمجموع عدد الضحايا مسجلة وفاة 12,418 شخصاً، وحلت أيضا في المرتبة الثالثة بعدد الإصابات المكتشفة في آخر 24 ساعة، مسجلة 4,591 إصابة، والثانية عالميا بإجمالي عدد المصابين مسجلة 130,759 إصابة.

أما بلجيكا، فحلت في المرتبة الخامسة عالميا من حيث الحصيلة اليومية للوفيات مسجلة 164 وفاة، والعاشرة من حيث مجمل الوفيات مسجلة وفاة 1,447 شخصا، والتاسعة من حيث أعداد الإصابات المكتشفة اليوم مسجلة 1,260 إصابة جديدة، فيما احتلت بلجيكا المرتبة الحادية عشرة من حيث إجمالي أعداد الإصابات التي بلغت 19,691.

إيران التي تعتبر أكثر دول الشرق الأوسط تأثرا بالجائحة، احتلت اليوم المرتبة السادسة من حيث الحصيلة اليومية للوفيات مسجلة وفاة 151 شخصا، والسادسة كذلك من حيث الحصيلة الكلية للوفيات مسجلة 3,603 حالات وفاة حتى الآن، والسابعة من حيث حصيلة أعداد الإصابات آخر 24 ساعة، مسجلة 2,483 إصابة جديدة من مجموع 58,226، ما يجعلها في المرتبة السابعة عالميا.

أما ألمانيا، فحلت في المرتبة السابعة بحصيلة الوفيات اليومية مسجلة 131 وفاة، والتاسعة بإجمالي أعداد المتوفين مسجلة 1,575 وفاة، فيما حلت في المرتبة الخامسة من حيث عدد الإصابات الجديدة مسجلة 3,917 حالة، ليرتفع بذلك العدد الكلي للإصابات إلى 100,009 إصابات الأمر الذي يجعل ألمانيا بذلك في المرتبة الرابعة.

وحلت هولندا في المرتبة الثامنة مسجلة اليوم وفاة 115 شخصاً، والثامنة من حيث المجموع الكلي للوفيات مسجلة 4,934 حالة وفاة، والعاشرة من حيث أعداد المصابين المكتشفين مسجلة إصابة 1,224 شخصا اليوم، والـ 12 من حيث إجمالي أعداد المصابين البالغ عددهم 17,851.

وأصبحت تركيا تشهد ارتفاعا ملحوظا في أعداد الوفيات والإصابات جراء استفحال الفيروس في أراضيها، حيث حلت اليوم في المرتبة التاسعة من حيث حصيلة الوفيات اليومية مسجلة 74 وفاة، والـ 12 من حيث إجمالي أعداد الوفيات مسجلة 574 حالة وفاة حتى الآن، وفي المرتبة السادسة عالميا من حيث عدد الإصابات الجديدة المكتشفة مسجلة اليوم 3,135 إصابة، والتاسعة من حيث إجمالي عداد المصابين البالغ 27,069 مصابا حتى الآن.

وحلت سويسرا في المرتبة العاشرة، مسجلة اليوم 49 حالة وفاة، والـ 11 بإجمالي أعداد الضحايا البالغ 715 شخصاً، والـ 13 من حيث الإصابات الجديدة مسجلة اليوم 595 حالة، والعاشرة من حيث إجمالي أعداد المصابين البالغ عددهم 21,100 شخص.