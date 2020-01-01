الصين تبيع نحو 4 مليارات قناع منذ بداية آذار/ مارس

بكين /سما/

أعلنت السلطات الصينية اليوم الأحد، أنها باعت منذ بداية آذار/ مارس نحو أربعة مليارات قناع لدول أجنبية تتصدى لفيروس كورونا المستجد.

ورغم تراجع عدد الإصابات على أراضيها، شجعت بكين المصانع على زيادة انتاجها من المستلزمات الطبية في وقت تواجه دول أخرى نقصا.

وقالت المسؤولة في دوائر الجمارك جين هاي، إنه ومنذ بداية مارس، صدرت الصين إلى اكثر من 50 بلدا 3.86 مليارات قناعـا و37.5 مليون بزة واقية، و16 ألف جهاز تنفس، و2.84 مليون جهاز لكشف الاصابات بكورونا.

وقدرت قيمة هذه الصادرات بـ 10.2 مليار يوان (1.33 مليار يورو).