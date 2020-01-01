  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الصين تبيع نحو 4 مليارات قناع منذ بداية آذار/ مارس

الإثنين 06 أبريل 2020 12:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصين تبيع نحو 4 مليارات قناع منذ بداية آذار/ مارس


بكين /سما/

 أعلنت السلطات الصينية اليوم الأحد، أنها باعت منذ بداية آذار/ مارس نحو أربعة مليارات قناع لدول أجنبية تتصدى لفيروس كورونا المستجد.

ورغم تراجع عدد الإصابات على أراضيها، شجعت بكين المصانع على زيادة انتاجها من المستلزمات الطبية في وقت تواجه دول أخرى نقصا.

وقالت المسؤولة في دوائر الجمارك جين هاي، إنه ومنذ بداية مارس، صدرت الصين إلى اكثر من 50 بلدا 3.86 مليارات قناعـا و37.5 مليون بزة واقية، و16 ألف جهاز تنفس، و2.84 مليون جهاز لكشف الاصابات بكورونا.

وقدرت قيمة هذه الصادرات بـ 10.2 مليار يوان (1.33 مليار يورو).

#الصين #فيروس كورونا #كمامات

الأكثر قراءة اليوم

بعد تصريحات السنوار ..صحيفة : اتصالات مصرية بحماس والاحتلال لمنع اندلاع مواجهة

اليابان تنتج كميات هائلة لعلاج مرجح لفيروس "كورونا".. والصين تعتمده!

شاهد الفيديو : إغتيال قيادي بحزب الله في جنوب لبنان

النخالة: تحديات جديدة تنشأ ولن تنتظر أحداً.. وخياران امام العدو الصهيوني!!

شاهد: تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في "الضفة" ما يرفع عدد الاصابات الى 226

فنانة عربية تكشف عن علاقة خاصة جمعتها بالقذافي: يصوم اثنين وخميس ولا يشرب الخمور (فيديو)

مصادر لـ "سما" : اكثر من الف فلسطيني عالق في القاهرة ينتظرون السماح لهم بالعودة لغزة

الأخبار الرئيسية

تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا بينهم طفلان في بدو وسعير

حكومة الاحتلال تدرس تشديد القيود: فرض الإغلاق على 7 مدن وأحياء بالقدس

بسبب كورونا .. إدخال رئيس الوزراء البريطاني إلى المستشفى!

قيادي في حماس: ليس هناك مؤشرات على تجاوب إسرائيل مع مبادرة السنوار

النخالة: تحديات جديدة تنشأ ولن تنتظر أحداً.. وخياران امام العدو الصهيوني!!