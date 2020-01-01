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مصر: تسجيل 7 حالات وفاة و103 إصابات جديدة بكورونا

الإثنين 06 أبريل 2020 12:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر: تسجيل 7 حالات وفاة و103 إصابات جديدة بكورونا


القاهرة /سما/

 أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء اليوم الأحد، تسجيل 103 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا بينهم سيدة أجنبية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1173 حالة.

وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية خالد مجاهد في بيان له، بشفاء 247 حالة من المصابين بالفيروس، وخروجهم من مستشفى العزل بعد القيام بالرعاية الصحية الكاملة، بالإضافة إلى أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة، وبذلك يصبح العدد الكلي لحالات الوفاة 78.

وقال إن الوزارة تواصل رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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