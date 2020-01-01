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22 إصابة جديدة.. والعاهل الأردني يدعو لدراسة استئناف العمل تدريجيا

الإثنين 06 أبريل 2020 12:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
22 إصابة جديدة.. والعاهل الأردني يدعو لدراسة استئناف العمل تدريجيا


عمان /سما/

 أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأردن إلى 345 إصابة، بعد تسجيل 22 حالة جديدة.

وأضاف وزير الصحة خلال إيجاز صحفي، في مركز إدارة الأزمات، أنه تم تسجيل 36 حالة شفاء، 29 من مستشفى الملك المؤسس، و7 حالات من مستشفى الأمير حمزة.

وأعلن جابر أن وزارته ستبدأ بعمل فحوصات عشوائية في محافظات الجنوب.

من جانب آخر، وجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الحكومة بدراسة إمكانية التدرج في استئناف عمل القطاعات الإنتاجية، والاستفادة من الموارد المحلية عبر تصدير المنتجات الصناعية التي يزيد الطلب عليها خارجياً في الوقت الراهن، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وشدد على ضرورة إيجاد حلول مبتكرة توائم بين الأولوية الصحية والخطط الاقتصادية، مؤكداً في الوقت ذاته، أهمية أن تكون الأولوية لصحة وسلامة المواطنين، داعيا  إلى دراسة إمكانية أن تعمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع الالتزام بالإرشادات والتعليمات الموضوعة للحفاظ على السلامة والصحة العامة.

#فيروس كورونا #الاردن #الملك عبدالله الثاني #العاهل الاردني #اصابات

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