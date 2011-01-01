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قيادي في حماس: ليس هناك مؤشرات على تجاوب إسرائيل مع مبادرة السنوار

الأحد 05 أبريل 2020 11:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي في حماس: ليس هناك مؤشرات على تجاوب إسرائيل مع مبادرة السنوار


سما / وكالات/

قال ممثل حركة حماس في إيران، خالد القدومي، إنه ليس هناك أية مؤشرات على تجاوب إسرائيل مع المبادرة التي أطلقها قائد الحركة في قطاع غزة، يحيي السنوار، حول تبادل الأسرى مع إسرائيل.

وأضاف القدومي لـ "سبوتنيك" يوم الأحد، أن الهدف من المبادرة هو لفت نظر العالم إلى هذا الملف الذي لا يتعامل معه "العدو الإسرائيلي" بأي نوع من العدالة ولا الإنسانية، خاصة مع تفشي وباء كورونا ـ على حد قوله. 

ولفت إلى أن "العدو الإسرائيلي يفرج عن المساجين الجنائيين الذين هم خطر على المجتمع ولا يفعل ذلك مع الأسرى السياسيين".

وأكد ممثل حركة حماس في إيران، خالد القدومي، أن شرط الإفراج عن أسرى صفقة شاليط (جندي إسرائيلي تم الإفراج عنه في صفقة تبادل أسرى مع حماس، في العام 2011) الذين أعيد اعتقالهم فيما بعد من قبل إسرائيل، ما زال قائما.

#حماس #يحيي السنوار #اسرائيل #الاسرى #خالد القدومي #تبادل الأسرى #صفقة شاليط

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