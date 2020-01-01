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طولكرم: القبض على 13 شخصا واحتجاز 8 مركبات لعدم الالتزام بتعليمات الطوارئ

الأحد 05 أبريل 2020 11:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
طولكرم: القبض على 13 شخصا واحتجاز 8 مركبات لعدم الالتزام بتعليمات الطوارئ


طولكرم / سما /

 ألقت الشرطة والأجهزة الأمنية في طولكرم اليوم الأحد، القبض على 13 شخصا لعدم التزامهم بالتعليمات الصادرة من الحكومة، وتم حجز ثماني مركبات لعدم الالتزام بتعليمات الطوارئ في المحافظة.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، انه خلال قيام دوريات الشرطة العاملة برفقة الأجهزة الأمنية بجولات لمنع حركة وتنقل المواطنين في المدينة تنفيذا لقانون الطوارئ، قبضت على أشخاص أثناء تواجدهم في الشارع وخروجهم من المنزل بدون أي مبرر وأصحاب محال تجارية وتم حجز مركبات لعدم الالتزام.

وأضافت انه تم التحفظ على 13 شخصا من اجل إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم حسب قانون الطوارئ.

#الشرطة #طوارئ #طولكرم

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