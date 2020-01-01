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تفاصيل الاتصال الهاتفي بين هنية ولاريجاني وعلي أكبر ولايتي..

الأحد 05 أبريل 2020 11:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل الاتصال الهاتفي بين هنية ولاريجاني وعلي أكبر ولايتي..


غزة / سما /

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية مساء اليوم، علي لاريجاني رئيس البرلمان الإيراني، وذلك للاطمئنان على صحته بعد إصابته بفيروس كورونا، معربا عن تمنيه بالشفاء العاجل، كما هاتف علي أكبر ولايتي كبير مستشاري المرشد الايراني علي خامنئي، مهنئًا إياه بسلامته بعد تعافيه من الإصابة أيضًا بفيروس كورونا.

وعبّر هنية وفقا لبيان من حركة "حماس"، عن كامل التضامن مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تواجه هذا الوباء، سائلًا المولى الرحمة لمن توفوا جراء إصابتهم به، والشفاء العاجل لمن لم يتعافوا بعد، ومتمنيًا السلامة لأبناء الجمهورية كافة، وعموم المسلمين، بل والبشرية جمعاء من هذا الوباء.

وأشاد بالجهود التي تبذلها الجمهورية الإسلامية، وثقته بقدرتها على تجاوز هذه المحنة العالمية، مؤكدًا في الوقت نفسه عمق مشاعر الأخوة تجاه الشعب الإيراني الشقيق.

#اسماعيل هنية #حماس #قطاع غزة #علي لاريجاني #البرلمان الإيراني #فيروس كورونا #علي أكبر ولايتي

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