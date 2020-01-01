شاهد: الرئيس يهاتف ابراهيم ملحم...

رام الله / سما /

اطمأن الرئيس محمود عباس، في اتصال هاتفي، مساء اليوم الأحد، على سير اللجنة الإعلامية لحالة الطوارئ، معربا عن تقديره للجهود التي تبذلها برئاسة الناطق باسم الحكومة ابراهيم ملحم.

وأكد الرئيس عباس خلال الاتصال الهاتفي مع ملحم، على متابعته اليومية للإيجاز الصحفي الحكومي اليومي، ومدى تأثيره على الناس، ومؤكدا على أهمية الشفافية، وضرورة إخبار الناس أن هذا المرض يتم الشفاء منه، مع ضرورة التشديد والرقابة على الالتزام بالتعليمات.

وقال الرئيس مخاطبا ملحم: "ما تقومون به سواء لجنة إعلامية أو طبية وأجهزة أمنية، من إدارة الأزمة، دول عظمى لا تفعله، لا يوجد لدي ملاحظة، كل ما تقومون به من جهد أتابعه، وأنا سعيد ومرتاح ومطمئن، أتمنى أن تكون النتيجة إيجابية لصالحنا بجهودكم"، فيما أكد الرئيس "على ضرورة إنهاء هذا الوباء الخطير، لكن لن ننسى وباء الاحتلال".

بدوره، شكر ملحم الرئيس عباس على اتصاله، وقال: "هذه مدرستك، ونحن نعمل بتوجيهاك ونرفع رأسنا بإدرتك الحكيمة، دول كبيرة تهاوت دفاعاتها أمام هذا العدو الخفي، بينما أنت استطعت بامكانياتنا البسيطة أن تقوم بخطوات استقباقية جنبتنا أكلافا كثيرة ومسؤوليات كان من الممكن أن تقع علينا بسبب حكمتك وإدارتك التي نفتخر فيها"، فيما أكد ملحم أن مدرسة ونهج الرئيس بالشفافية والحرية والمصداقية تحظى بثقة الناس ومحبتهم للرئيس وللحكومة والدولة حتى نتفرغ للوباء المقيم لدينا وهو الاحتلال، وتمنى ملحم للرئيس دوام الصحة والعافية.