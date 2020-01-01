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تعقيبا على اتصال هنية واشتيه.. العوض: يجب ترجمته بتشكيل لجنة طوارئ موحدة

الأحد 05 أبريل 2020 09:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعقيبا على اتصال هنية واشتيه.. العوض: يجب ترجمته بتشكيل لجنة طوارئ موحدة


غزة / سما /

جدد حزب الشعب الفلسطيني دعوته لتشكيل لجنة طوارئ موحدة لمواجهة جائحة كورونا وآثارها السلبية التي تمس فقط الجانب الصحي بل تتعداه لتطال جوانب الحياة كافة.

وشدد عضو المكتب السياسي للحزب وليد العوض في تصريح صحفي مساء اليوم، على ضرورة استثمار دبلوماسية الاتصالات الهاتفية التي تكثفت في الآونة الأخيرة بما في ذلك اتصال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ورئيس الحكومة محمد اشتية.

وقال إن الجميع أكد على أهمية التعاون لمواجهة الجائحة، مشددًا على أن الأمر يجب أن يتجاوز الحديث العام بإيجابية بل يجب ان يترجم ذلك عمليًا بتشكيل لجنة الطوارئ الموحدة برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية وبمشاركة فاعلة ووازنة من قطاع غزة كما الضفة الغربية والقدس.

وأضاف أن تواصل العمل الإيجابي المبذول لمواجهة كورونا والوصول إلى أقصى درجات التكامل والوحدة وتوفير الاحتياجات وسد النواقص في المجالات كافة".

#حزب الشعب الفلسطيني #وليد العوض #اسماعيل هنية #محمد اشتيه #فيروس كورونا #قطاع غزة #حماس

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