ضبط مخدرات مع شخص تذرع بظرف إنساني لعبور حاجز أمني بنابلس

نابلس / سما /

ضبطت القوة الأمنية المتمركزة عند حاجز بيت ايبا غربي نابلس، اليوم الاحد، شخصا حاول عبور الحاجز الأمني بذريعة إنسانية، وبحوزته مواداً يشتبه بأنها مخدرة.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن القوة العاملة على الحاجز اشتبهت بشخص تذرع بأن لديه ظروفاً إنسانية قاهرة، وطلب العبور للطرف الآخر من الحاجز، وأثناء عودته اشتبهت القوة بحصوله على مواد يشتبه بأنها مخدرة، وحضرت شرطة مكافحة المخدرات للمكان وعثرت على 51 حبة، يشتبه بأنها حبوب "اكستازي" المخدرة .

وأكدت الشرطة أنها قامت بتوقيف المشتبه به وأحالته والمضبوطات التي ضبطت بحوزته للنيابة العامة اصولاً.