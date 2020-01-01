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ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في خمس دول عربية

الأحد 05 أبريل 2020 08:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في خمس دول عربية


عواصم /سما/

سجّلت خمس دول عربية ارتفاعا في ضحايا فيروس كورونا المستجد، اليوم الأحد، إذ ارتفع إجمالي الضحايا في السعودية والمغرب والكويت وسلطنة عُمان وسورية والبحرين، عقب تسجيل وفيات وإصابات جديدة، وفق إحصاءات رسمية.

ففي السعودية أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5 وفيات ليبلغ الإجمالي في البلاد 34 حالة من مجموع عدد الإصابات البالغ 2385، بعد تسجيل 206 إصابات جديدة.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة المغربية ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 69، بعد تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، من إجمالي 961 مصابا، عقب الكشف عن إصابة واحدة جديدة.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 77 إصابة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 556.

وفي سلطنة عُمان، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 21 إصابة، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في البلاد 298، بينها حالتا وفاة، و61 حالة تماثلت للشفاء.

وفي سورية، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 19، بينها حالتا وفاة وحالتا تعافٍ، وفق وكالة الأنباء الرسمية "سانا".

ولم تعلن البحرين عن حالات إصابة جديدة اليوم، بينما وصل عدد الوفيات بسبب الفيروس حتى الآن إلى 4.

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