تمديد الاعتقال الإداري لأسيرين من الخليل

الخليل / سما /

مددت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري للأسيرين حمزة نادر أبو هليل من دورا جنوب الخليل وللأسير محمود أبو وردة من مخيم الفوار، جنوب الخليل.

فقد مددت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري للأسير حمزة نادر أبو هليل (24 عاماً) لمدة ستة أشهر للمرة الثانية على التوالي، وكان اعتُقل في 16/ 10/ 2019 وحُوّل للاعتقال الإداري، وهو أسير سابق لعدة سنوات، وقد أُفرج عنه بعد اعتقال سابق في شهر كانون الأول من عام 2018.

أما الأسير محمود أبو وردة، فقد تم تمديد اعتقاله للمرة الثالثة على التوالي لمدة أربعة أشهر.