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6 إصابات جديدة في بيتونيا ومحافظة رام الله تقرر اغلاق البلدة بالكامل

الأحد 05 أبريل 2020 08:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
6 إصابات جديدة في بيتونيا ومحافظة رام الله تقرر اغلاق البلدة بالكامل


رام الله / سما /

 أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم في بيان مساء اليوم الاحد انه تم تسجيل 6 إصابات جديدة في بيتونيا بمحافظة رام الله والبيرة، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في فلسطين إلى 234.

واثر الكشف عن هذه الاصابات في بيتونيا، قررت محافظة رام الله والبيرة ليلى غنام، إغلاق بلدة بيتونيا غرب رام الله، بشكل كامل بسبب ازدياد الإصابات بفيروس "كورونا".

وأضاف المتحدث في بيان صدر عنه مساء اليوم الأحد أن الحالات الست هي لزوجة وأبناء مصاب سبق أن سجلت إصابته يوم أمس السبت، بسبب مخالطته أحد العمال المصابين.

وأشار المتحدث باسم الحكومة إلى أن أربعة من بين المصابين هم أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 3- 15 عاماً، إضافة إلى شاب يبلغ من العمر" 18" عاماً ووالدتهم "35"عاماً.

وترتفع بذلك الإصابات المسجلة منذ صباح اليوم في فلسطين حتى إعداد هذا البيان إلى 17

إصابة، تتوزع على النحو التالي:" 7 " إصابات في بيتونيا بمحافظة رام الله والبيرة، وإصابة واحدة في تقوع شرق بيت لحم، وإصابة واحدة في أرطاس جنوب بيت لحم، و"3 " إصابات في رافات قضاء القدس، وإصابة واحدة في كفر عقب، وإصابة واحدة في الجديرة، وإصابتان في قطنة شمال غرب القدس، وإصابة واحدة في برطعة بمحافظة جنين.

#فيروس كورونا #الحكومة الفلسطينية #ابراهيم ملحم #كورونا في فلسطين #اصابات #محافظ رام الله #اغلاق بيتونيا

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