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صور: إنهاء الحجر الصحي الاحترازي لـ 321 مواطناً بغزة

الأحد 05 أبريل 2020 08:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور: إنهاء الحجر الصحي الاحترازي لـ 321 مواطناً بغزة


غزة / سما /

أنهت الأجهزة والوزارات المختصة في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، فترة الحجر الصحي الاحترازي للدفعة الأولى من المستضافين في المراكز المخصصة، بعد قضائهم 21 يوماً في الحجر.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الحكومية المتخذة الوقاية والسلامة من فيروس كورونا.

ويبلغ عدد المغادرين للحجر 321 مواطناً موزعين على مراكز (الصفوة، مرمرة، وغسان كنفاني) بمحافظتي خانيونس ورفح، بينهم 242 من العائدين لقطاع غزة عبر المعابر، إلى جانب 79 من أفراد الأطقم الطبية والأمنية والخدماتية الذين رافقوهم خلال فترة الحجر.

وقال إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية إنه تم نقل المواطنين المغادرين للحجر عبر حافلات إلى محافظات القطاع حسب عناوين سكنهم، بعد أن أتمت وزارة الصحة إجراءات الفحص النهائي لهم.

وحول مراكز الحجر التي غادرها المواطنون، أشار البزم إلى أنه سيتم تعقيمها وإعادة تأهيلها، وإغلاقها لحين اللجوء إليها وقت الحاجة، لافتاً إلى أنه سيتم تأمين تلك المراكز بطواقم أمنية جديدة.

#الاجهزة الامنية #قطاع غزة #الحجر الصحي #فيروس كورونا #الداخلية بغزة #غزة #اياد البزم
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