النخالة: تحديات جديدة تنشأ ولن تنتظر أحداً.. وخياران امام العدو الصهيوني!!

غزة / سما /

قال الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة، مساء اليوم الاحد، إن الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني، تحتاج من قياداته الوطنية المزيد من الحكمة والمزيد من القوة وعدم التردد.

وأوضح أن تحديات جديدة تنشأ ولن تنتظر أحداً لذلك علينا جميعا ألا نترك شعبنا الفلسطيني لمزيد من الجوع ولمزيد من الاذلال، وخاصه في قطاع غزه المحاصر منذ سنوات طويلة.

وأضاف: ولأن الموت يطرق أبواب الجميع بقوة وبلا رحمة، فإننا نقول لن نموت وحدنا، وعلى قيادات العدو الصهيوني أن تدرك أن استمرار الحصار والاستمرار بتسويق الوهم على أن "إسرائيل" محصنة لن يجدي نفعا، فالمقاومة تملك المبادرة وفي أي لحظة للدفاع عن الشعب الفلسطيني والقتال من أجل حياة كريمة لشعبنا ومن أجل اسرانا.

وأشار النخالة، الى إن أي تهديد لحياة الشعب الفلسطيني عبر استمرار الحصار سيشمل الجميع بدون استثناء. وعلى العدو أن يختار بين الملاجئ وما يترتب عليها، أو إنهاء الحصار والاستجابة لإطلاق سراح أسرانا.